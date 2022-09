PBBM pinirmahan EO! Face mask hindi na obligado

Pirmado na ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang executive order na nag-uutos ng optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa labas o outdoor space.

Sa press briefing, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na ang Executive Order No. 3, na na-publish sa Official Gazette “shall take effect immediately.”

Gayunman, pinayuhan ang mga hindi pa fully-vaccinated na mga indibidwal kasama ang mga senior citizen at immunocompromised na magsuot pa rin ng face mask at sumunod sa physical distancing sa lahat ng oras.

Sa inilabas na EO No. 3 binanggit ng pangulo ang desisyon ng mga kalapit na bansa sa Association of Southeast Asian Nations at ibang nasyon na malaya na sa paggamit ng face mask pero walang pagtaas sa kaso ng COVID.

“The voluntary wearing of face masks in open spaces and non-crowded outdoor areas with good ventilation is hereby allowed,” nakasaad sa Section 1 ng EO 3.

Nakasaad din sa EO na ang face mask ay patuloy na isusuot sa mga indoor private o public establishments, kabilang sa mga public transportation at mga outdoor settings kung saan ang physical distancing ay mahirap ipatupad.

Pasok din sa EO ng pangulo ang patuloy na implementasyon ng minimum public health standards (MPHS) upang maiwasan ang pagkalat ng COVID.

Ang lahat ng departamento, ahensya ng gobyerno kabilang ang mga state universities, colleges, government-owned-and-controlled corporations at local governments ay inaatasang makipagtulungan sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para sa epektibong pagpapatupad ng direktiba. (Juliet de Loza-Cudia /Prince Golez)