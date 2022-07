PBBM pinakamagastos sa kampanya

Nanguna sa listahan ng maraming ginastos sa nakaraang kampanya para sa 2022 eleksiyon si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Umubos si Marcos ng P623 milyon sa kanyang kampanya sa nakalipas na 2022 Presidential election.

Sa kabila nito ay may sumobra pa umanong P1.45 milyon si Marcos sa kanyang campaign funds, ayon sa Statements of Contributions and Expenditures (SOCE) ng Commission on Elections Campaign Finance Office.

Samantala si Vice President Sara Duterte rin ang top spender sa mga kandidato sa pagka-bise presidente na gumastos ng P216 milyon, wala naman itong sumobrang pondo.

Ang kada kandidato sa pagka-pangulo at bise pangulo ay pinapayagan na gumastos ng P10 sa kada botante alinsunod sa Republic Act 7166 na katumbas ng P675 milyon para sa 67,529,008 registered voter nitong 2022 elections.

Samantala, sa mga kumandidato sa pagka pangulo ay si Senator Manny Pacquiao ang gumastos mula sa sarili niyang pera na umabot sa P63 milyon na 53% ng kabuuang ginastos niya sa kampanya.

Habang si Jose Montemayor Jr. naman ay gumastos ng sarili niyang pera na umabot sa P100,000.

Sina Marcos, dating Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Ka Leody De Guzman naman ay hindi naglabas ng personal nilang pera at ginamit ang mga donasyon sa kanila.

Nagtala naman si dating Manila Mayor Francisco ‘Isko Moreno’ Domagoso ng P242 milyon gastos sa kampanya, P1.1 milyon dito ay mula sa sarili niyang pera.

Bukod kay Marcos, si De Guzman ay ang tanging kandidato na tumanggap ng kontribusyon sa kanyang partido.

Si dating Vice President Leni Robredo naman ay tumanggap ng pinakalamalaking cash contributions na umabot sa P373 milyon at gumastos rin ng halos P20,000. (Juliet de Loza-Cudia)