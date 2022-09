PBBM niluklok DICT cybercrime exec sa agri

Itinalaga ng Pangulong Ferdinand `Bongbong’ Marcos Jr. ang isang dating opisyal ng Department of Information and Communications Technology (DICT) bilang assistant secretary ng Department of Agriculture (DA).

Ipinalit si Layug kay Federico Laciste Jr.

Inilabas ng Malacañang ang kopya ng appointment paper ni James Arandila Layug nitong Huwebes ng gabi. Kinumpirma naman ito ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles.

“Mr. James Layug, formerly with the DICT is named Assistant Secretary of the Department of Agriculture,” saad sa inilabas na pahayag ng tanggapan ni Angeles.

Dating pinamunuan ni Layug ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang pangunahing ahensiya ng gobyerno para labanan ang mga cybercrime, lalo na ang mga bumibiktima ng kabataan.

Naging director din si Layug ng Department of National Defense (DND) Office of the Assistant Secretary for Installations and Self-Reliant Defense Posture.

Bago pumasok sa DND, naging opisyal din si Layug ng Bureau of Customs.

Dati rin siyang miyembnro ng Magdalo at Philippine Military Academy (PMA) Class 1995.