PBBM nakiramay sa pagpanaw ni Queen Elizabeth

Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa buong mundo sa pagluluksa sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II, ang pinakamatagal na naglingkod sa Britanya.

“It is with profound sadness that we receive the news of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II in Balmoral Castle yesterday evening,” saad ni Marcos sa Facebook post.

“She exemplified to the world a true monarch’s great dignity, commitment to duty, and devotion to all those in her realm,” dagdag niya.

Si Elizabeth, 96, ay reyna ng Britain at higit ng isang dosenang iba pang mga bansa mula noong 1952, kabilang ang Canada, Australia at New Zealand.

Nitong taon ipinagdiwang pa ang ika-70 taon niya sa trono.

Edad 25 naupo sa trono si Queen Elizabeth matapos ang pagpanaw ng kanyang amang si King George VI noong Pebrero 6, 1952.

Namatay nang mapayapa si Queen Elizabeth noong Huwebes ng hapon sa kanyang Scottish estate. Hindi binanggit ng royal family ang dahilan ng pagpanaw niya. (Issa Santiago)