PBBM nagbigay-pugay kay FVR bago ilibing

Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa state funeral ni dating Pangulong Fidel Ramos sa Libingan ng mga Bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City kahapon.

Bago tuluyang ilagay sa hukay ang abo ng dating pangulo ay naghulog ng isang puting rosas si Presidente Marcos bilang simbolo ng kanyang huling pagpupugay sa yumaong lider.

Kasamang nakipaglibing ang mga opisyal ng gobyerno at mga dating opisyal na naging katuwang ni FVR sa kanyang administrasyon, partikular ang kanyang dating miyembro ng gabinete at mga kasamahan sa militar.

Mula sa Heritage Park hanggang sa bungad ng Libingan ng mga Bayani ay matiyagang naghintay ang mga supporter at mga mamamayan sa pagdaan ng funeral car ng dating pangulo habang iwinawagayway ang puting mga banderitas.

Binigyan ng full military honors ang dating presidente at 21 gun salute, at bago magtapos ang funeral rites ay pinatugtog ng AFP composite band ang paboritong kanta ni FVR na “Maalaala Mo Kaya” at Alerta Filipinas of the Katipuneros.

Nagpasalamat naman si dating First lady Amelita ‘Ming’ Ramos sa mga dumalo sa state funeral at sa lahat ng mga nakiramay sa kanilang pamilya.

Sa kanyang ibinigay na mensahe, sinabi ng dating Unang Ginang na mahirap ang buhay sa military pero kinaya nila ng kanyang dating kabiyak.

Ibinida rin ng dating Unang Ginang na sa kabila ng hirap ay nagawa nilang maitaguyod ang limang mga anak at mga apo.

“Maraming salamat sa inyong lahat, sa tulong n’yo. Alam n’yo, mahirap ang buhay sa military pero kinaya namin. Tumulong si President Ramos, kayang-kaya niya at he was able to raise five daughters, eight grandsons and five granddaughters. Mahirap mag-adjust. Dalawang taon nasa bahay siya, dalawang taon nasa probinsya, tapos nag-volunteer pa siya ng dalawang taon sa Vietnam. Kaya maraming salamat sa tulong n’yo at sabi niya, “kaya natin ito”. Maraming salamat, kaya ba natin? Maraming maraming salamat sa inyong lahat,” ani dating First Lady Ming. (Aileen Taliping)