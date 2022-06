PBBM magiging aktibong vlogger

Itutuloy ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang vlogging upang maipaalam sa publiko ang ginagawa ng kanyang administrasyon.

Ayon kay Marcos ang kanyang vlog ay magsisilbing alternatibong mapagkukuhanan ng impormasyon ng publiko.

“Ipagpapatuloy talaga namin ‘yang vlog na ito. Every so often, mayroon tayong paliwanag doon sa ating ginagawa para hindi lamang sa pahayagan ang inyong nagiging balita, kung hindi pati na from the horse’s mouth, ‘ika nga,” sabi pa ni Marcos.

Nagpasalamat din si Marcos sa mga sumusuporta at sumusunod sa kanyang vlog.

“Kailangan ko talagang ipaliwanag kung ano ang aming mga ginagawa… ipaalam sa inyo kung ano ba sa inyong palagay ang tama na dapat gawin at kung ano pa at marinig ang inyong comment kung ano pa ang mga kakulangan na dapat tugunan,” dagdag pa ni Marcos.

Magsisimula ang anim na taong termino ni Marcos bilang pangulo sa Hunyo 30. (Billy Begas)