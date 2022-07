PBBM kambiyo sa balik-eskuwela

Inatasan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Department of Education (DepEd) na paigtingin na ang mga paghahanda para matugunan agad ang mga lilitaw na mga hamon sa pagbubukas ng face-to-face classes para sa school year 2022-2023.

Sa ipinatawag na Cabinet meeting nitong Martes sa Malacañang, inatasan ng pangulo si Vice-President at DepEd Secretary Sara Duterte-Carpio na tutukan ang isyu sa mga kinukulang na silid-aralan at mga guro.

“Ang gawin na lang natin ay i-identify kung saan ‘yong areas magbe-blended learning para maka-focus tayo. Ihanda ‘yong mga device at mga kailangan nila na noong pandemic hindi nasusupplayan sa mga bata,” anang pangulo.

Natalakay din sa pulong ang direktiba ng DepEd na hanggang October 31 na lamang ang blended learning.

Sinabi ni Marcos na ipagpapatuloy pa rin ang blended learning pero sa mga lugar na kailangang-kailangan lamang.

Para sa presidente, nais nitong total face-to-face ang pasok ng mga estudyante sa paaralan.

“We continue with blended learning pero in very specific places lamang. As much as possible, face-to-face na talaga,” dagdag ng pangulo.

Kabilang sa mga isyung natalakay ay internet connectivity at ang tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa bansa dahil sa paglutang ng bagong COVID variants.

Nangangamba ang presidente na baka makaapekto sa implementasyon ng face-to-face classes ang patuloy na banta ng COVID-19 kaya ito aniya ang mahigpit na babantayan kapag nagsimula na ang face-to-face classes sa Agosto.

Mapipilitan aniya ang gobyerno na ipagpatuloy ang blended learning kapag hindi natugunan ang mga pangunahing problema sa mga nasirang eskuwelahan at mga silid-aralan. (Aileen Taliping)