PBBM, Biden eyeball kinakasa

Posibleng magharap at magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States President Joe Biden.

Kasunod ito ng nakatakdang pagdalo ng pangulo sa United Nations (UN) general assembly na gaganapin sa New York sa Setyembre 20 ngayong taon.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Department of Foreign Affairs (DFA) spokesperson Tess Daza na inaayos na ang posibleng pag-uusap ng dalawang pangulo.

Subalit wala pa aniyang kumpirmasyon kung magkaroon ng pagkakataon na makapag-usap sina Marcos at Biden.

“There are arrangements being made for bilateral meetings but it is still being addressed, and no confirmation on any of these meetings as yet,” ani Daza.

Samantala, inaasahang magsasalita ang pangulo sa harap ng mga miyembro ng UN. (Aileen Taliping)