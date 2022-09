PBBM aprub sa tanggal face mask: Puwera mga senior, may sakit – IATF

Inirekomenda ng Inter-Agency Task Force kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pagluwag sa paggamit ng face mask sa outdoors sa buong bansa.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na ang rekomendasyon ay voluntary o optional sa open spaces o hindi mataong lugar na mayroong magandang bentilasyon.

Pero binigyang-diin ni Angeles na hindi kasali sa mga magtatanggal ng face mask ang mga senior citizen at mga may malubhang sakit kapag nasa outdoors ang mga ito.

“Ang kanilang rekomendasyon ay sa pag-liberalize ng ating mask wearing mandate, and make mask wearing outdoors voluntary across the country. Ito ay nagiging optional in open spaces or non-crowded outdoor areas with good ventilation. Provided that senior citizens and those immunocompromised individuals are highly encouraged to continue wearing masks.”

“Pagka ang mga senior citizens at saka those who are immunocompromised kahit outdoors ini-encourage pa rin na magsuot ng mask. Ang optional po ay in non-crowded outdoor areas with good ventilation,” ani Angeles.

Sinabi ng kalihim na magkakaroon ng pilot test sa huling quarter ng taon para sa mandatory na pag-aalis ng face mask kung makikitang mataas na ang bilang ng mga Pilipinong nagpa-booster shot laban sa COVID-19.

Kailangan aniyang mapahusay ang statistics ng mga nagpa-booster para matuloy ang planong lifting ng mandatory mask mandate.

“Ang lifting ng mandatory mask mandate ay ipa-pilot towards the last quarter of 2022 provided na may improvement doon sa COVID 19 booster vaccination coverage,” dagdag ni Angeles.

Hindi pa aniya polisiya ang pagluluwag sa pag-aalis ng paggamit ng face mask bagkus ito ay rekomendasyon pa lamang ng IATF.

Sinabi naman ni Department of Health (DOH) Undersecretary Maria Rosario Vergeire na mayroon nang pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa rekomendasyon ng IATF subalit kailangan munang maglabas ng executive order para maging epektibo ang mandatory na mag-aalis ng face mask sa outdoors.

“There was this verbal approval from the president when tey talked with Secretary Benhur from DILG. The president will issue an executive order regarding this policy,” ani Vergeire.

Sinabi ng DOH OIC na isa sa nagbunsod sa kanilang rekomendasyon ay ang kumpiyansa ng mga opisyal ng IATF sa COVID vaccines.

“Maraming pag-aaral na isinagawa at we want to emphasize the confidence of our officials sa ating bakuna kung saan itong mga bakuna ay nakapagbigay sa atin ng patuloy na pag-stable at manageable ang ating mga kaso ng COVID-19, and therefore the IATF recommended that there would be this optional policy for mask wearing for those low risk individuals and in low risk setting,” dagdag ni Vergeire. (Aileen Taliping)