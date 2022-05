PBBM aprub na tawag sa bagong pangulo

Walang problema kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. kungtatawagin itong PBBM kapag siya ay opisyal nang nanungkulan sa Malacañang.

Sa isang panayam, natanong si Marcos kung ano ang nais nitona itawag sa kanya.

“I think lilitaw na lang at lilitaw… I don’t know,” sabi niMarcos.

Mayroong nagbigay na suhestyon na PBBM.

“That will work. I was SBBM when I was in the Senate, so I think that will work… Kilala na ko especially in the public… during the campaign na BBM maybe that’s the logical way to go,” sabi ni Marcos.

Magsisimula ang anim na taong termino ni Marcos sa tanghaling Hunyo 30. (Billy Begas)