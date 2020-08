PBA website na-hack

NA-HACK ng grupong ‘Phantom Troupe’ nitong Linggo ang Philippine Basketball Association (PBA) website at nagka-access sa personal na impormasyon ng mga basketball player pati mga team manager.

“I want to give some credit sa IT ng PBA website. May inapply naman siyang pang counter sa hacker,” sabi ng grupo.

“Pero still, nalusutan pa rin po naman kahit mejo nahirapan.”

Kasama sa mga personal na impormasyon ng mga player at team manager na na-access ng hackers ang username, email, password, cellphone number pati ang kanilang mga address at social media account. (Eileen Mencias)