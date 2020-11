PBA umaming sumablay referee sa Game 4 ng Meralco-Ginebra

Aminado si PBA technical director na nagkaroon ng pagkakamali ang isa nilang referee sa Game 4 ng semifinals clash ng Ginebra at Meralco.

Ito’y nangyari sa ilang huling segundo ng laban, kung saan makikitang hinila ni Meralco guard John Pinto ang jersey ni LA Tenorio habang pinapasa sa kanya ni Scottie Thompson ang bola.

Dahil sa turnover, lumamang ang Meralco, 81-80, hanggang sa tuluyang manalo ang Bolts at mapuwersa ang Game 5.

“We admit that we missed on that. At solely ang responsibility na yun ay doon sa center referee. He wasn’t able to make a call,” saad ni Castro.

Paliwanag naman ng referee, sa nirereklamo ni Tenorio na nahampas siya matapos matanggap ang bola, sinabi ni Castro na tama lang na walang foul na itinawag sa naturang eksena. (RP)