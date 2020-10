PBA tuloy ang banatan

IPAGPAPATULOY muli ng Philippine Basketball Association (PBA) ang pagsasagawa nito ng mga laro simula sa Martes, Nobyembre 3, matapos ang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng liga at kapareha nito mula sa Department of Health at Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases.

Isasagawa ng PBA ang dalawang beses na nitong naudlot na Philippine Cup na may panibagong playing schedule matapos pansamantalang pigilin ang mga laro simula noong Biyernes dahil sa pag-aalala nito sa paglala ng pagkakahawa ng mga manlalaro o personahe sa loob ng liga.

Agad naman ibinalik ang mga team practice Linggo upang mas mabigyan ang mga manlalaro ng panahon na muling makapagsanay at mas makapag-warm up bago magbalik sa matinding aksiyon sa loob ng court sa sunod na dalawang araw.

Nagdesisyon ang liga i-postpone ang mga laro indefinitely noong Biyernes habang hinihintay ang bagong protocols na ibinabahagi ng IATF at DoH.

Ito ay upang masiguro din ng PBA at makasunod ito sa mga protocol na inirerekomenda ng IATF-EID.

Bilang dagdag na safety measure at sa koordinasyon sa Clark Development Corporation (CDC), ang PBA ay mag-assign ng hiwalay na pansamantalang quarantine facility sa loob ng Clark Freeport Zone.

Ang dagdag na protocols mula sa mga health experts ay agad na iniimplementa para masiguro din ang integridad at kaligtasan sa bubble.

“We would like to reiterate that the PBA bubble has not been breached but we must always strengthen our protocols in consultation with the IATF and NTF to ensure the safety of everyone in the bubble,” paliwanag lamang ng PBA sa inilabas nitong pahayag. (Lito Oredo)