PBA: ROS TAOB SA NLEX

Tama sina coaches Yeng Guiao at Caloy Garcia sa kanilang hinagap sa bisperas pa lang ng salpukan ng kani-kanilang mga kampo: balikatan ang labanan.

Kinailangan pa ni Guiao na giyahan ang NLEX sa second overtime via 10-4 blitz kasabay sa paglimita sa Rain or Shine sa single field goal doon bago naitakbo ang 122-114 decision kagabi sa PBA Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Salaksak ni Maverick Ahanmisi sa last 23 seconds ng regulation ang humatak sa first extra period bago sumblay si Aaron Fuller sa last possession para sa 101-deadlock.

Layup naman ni Kevin Alas sa final 2.6 ticks ng unang OT ang humatak sa 110-all saka hindi na nakatirada si James Yap sa potensyal na winning-shot sa harapan ni Alex Mallari para sa pangalawang five-minute extension.

“We’re not yet contenders, we’re not yet on the level of contenders, we’re just having a good run,” giit ni Guiao. “Beating Rain or Shine is a testament to the process we’ve made. It’s an awkward feeling beating that team, there’s a feeling that I am still the coach of that team.”

Ngayon lang tinalo sa season ang Elasto Painters, kinubra ng NLEX ang pangatlong sunod na panalo sa season-ending conference para manatili sa unahan. Laglag sa 1-1 ang RoS.

At marami pa rin daw kakaining bigas ang Road Warriors.

“We have to learn how to win games like this if we want to get to the next level to beat teams, beat contenders, finish the game strong, make the right decision, make the right plays. It’s still a learning process for us,” panapos ng coach.

Nagmaneho ng double-double job sina Fuller (33 points at 20 rebounds) at Alas (24 markers at 10 boards) sa pagbisig sa Road Warriors. May 13 points si JR Quinahan at 11 si Larry Fonacier, at 10 si Carlo Lastimosa off-the-bench.