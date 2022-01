PBA posible gawing bubble

SA February dedesisyunan ng PBA Board kung tuloy o hindi ang Governors Cup.

Ibig sabihin, hanggang katapusan ng January ay mas malamang na hindi na muna maglalaro.

Sa susunod na linggo ay magmi-meeting ang mga kinatawan ng teams.

“February, malaman na ‘yan ‘yung fate ng PBA kung saan tayo papatungo. Malalaman natin kung nagsu-surge, kung tumataas ba ang pandemya,” ani commissioner Willie Marcial sa PSA online Forum kahapon. “Diyan natin malalaman next week, ano gagawin, tuloy ba tayo, anong gagawin sa imports.”

Nag-endorso na raw ang Games and Amusements Board sa Inter-Agency Task Force na payagan muling maglaro ang liga na postponed indefinitely mula Jan. 5.

“Kausap ko si (GAB) chairman (Baham) Mitra, sinabi nag-endorse na siya ng letter sa IATF na payagan tayo maglaro ng type C bubble – home-venue-home,” dagdag ni Marcial sa public sports program na hatid ng San Miguel Corporation, Milo, Amelie Hotel Manila, Braska Restaurant at Pagcor.

“Kung pinayagan tayo, may go-signal ang ibang mayors, kailangan pag-usapan namin kung paano na ‘yung safety at protection ng lahat,” dagdag ni Kume. “Puwede na kami magsimula pero alam ko may inaantay pa rin sila from the IATF. Pero puwede na tayo.” (VE)