PBA para ‘di panis sa MPBL

HINDI basta na lang matitibag ng anumang susulpot na liga, ma­ging ng bagitong Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) ang Philippine Basketball Association (PBA)!

Pinangalandakan ito ng isa sa basketball icon ng bansa, si Jerry Codiñera, isa sa 25 PBA Greatest Player may 18 taon na ang nakalilipas, at ngayo’y coach ng Imus Bandera sa MPBL at sa Arellano University sa National Collegiate Athletic Association.

“Pare, unang-una, institusyon na ang PBA,” giit ng 51-year-old, 12-year pro veteran sa u­nang play-for-pay hoop sa Asya, na ang kasalukuyang 2017-18 season ay nasa ika-43 taon na.

“Malalaking korporasyon ang nandiyan at maging ang mga negosyante siyempre hindi rin papayag yan na mawala ang matagal na na nilang pinaghirapan.”

Pero giniit din niyang kaila­ngang umayos ang PBA TV co­veror na ESPN5 ni Manuel Pa­ng­ilinan upang hindi langawin ang liga o tuluyang malaos ito sa MPBL.

Gaya naman ni PBA commissioner Wilfrido Marcial kamakalawa, mga pipi rin ang hiningan ng reaksyon ng Abante kahapon na sina PBA team owner Dioceldo Sy ng Blackwater at Michael Romero ng GlobalPort, pati Alaska Milk boss Wilfred Steven Uytengsu, Jr.

Ilang cage observer at fanatic ang maagang nagsipagkomento na banta na ang MPBL sa PBA. Blockbuster lahat ng MPBL games – mula pre-season Rajah, first conference Rajah at ongoing­ Anta Datu Cup sa loob ng limang buwan mapalabas o loob man ng Metro Manila.

Buhat din sa 6-10 team na nagbayad ng P500,000 sa prangkisa, ngayo’y nasa 26 na ang koponan sa kabila ng ma­laking itinaas ng franchise fee na P10M na, ayon ‘yan kina league owner Sen. Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao at commissioner Kenneth Duremdes.

Samantalang nilalangaw ang 2nd conference ng PBA Commissioner’s Cup eliminations, hinayag ng mga kritikong dahilan nga pagkakaroon ng tigatlong sister team na anila’y nagpapawalang gana sa kanila sa PBA.

Apektado rin ang D-League ng PBA na mula sa average 10 team ang entry ay aanim na lang natira.

Pero hinirit ni Codiñera na anumang bagyo ang dumaan, hindi rin matitinag ang PBA. Gaya nang mayanig na rin ang liga sa Metropolitan Basketball Association na bagyo ang dating noong 1998 na tumagal lang ng apat na taon bago tumiklop noong 2002.

Inihalintulad din ng kilalang Defense Minister sa PBA sa kaniyang kapanahunan dahil sa mala-dikyang pagbabantay sa mga kalaban, ang liga sa isa sa pinakasikat na produkto nitong basketbolista na si dating Sen. Robert Jaworski. ()