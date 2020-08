PBA lugi na – Vargas

AMINADO ang Philippine Basketball Association (PBA) na kinakailangan nitong makabalik sa mas maagang panahon dahil sa kinakaharap nitong pagkalugi.

Inamin mismo ni PBA Chairman Victorico ‘Ricky’ Vargas na nasa bingit ng pagkalugi ang pinakaunang propesyonal na liga sa bansa dahil sa patuloy na paglobo ng mga gastusin.

“The league is about to get in financial strain dahil hindi nakakabawi kasi walang mga game pati na rin ang mga team dahil sa contractual obligations,” sabi ni Vargas.

Ipinaliwanag ni Vargas na kinakailangan na mismo ng liga na magsimula ng mas maaga kumpara sa inaasam nila na takdang panahon bago pa ang pagpayag ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease.

“Kung maghihintay pa na payagan ng IATF, mahihirapan talaga ang liga na makabawi. Mayroon na rin naman tayo na example na ginawa ng NBA so bakit hindi natin gayahin. Kaya lang, we have to study everything and gawin ang lahat ng magagandang options,” sabi ni Vargas. (Lito Oredo)