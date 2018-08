PBA Legends, pinasaya ang taga-North Cotabato

NITONG nakalipas na Sabado, napadpad po ang PBA Legends sa Makilala, Kidapawan, North Cotabato para magpamalas ng kanilang ta­lento. Ito ay sa pagkumbida ni Governor Lala Mendoza.

Naglaro sina Bong Hawkins, Noli Locsin, Rodney Santos, Alvin Patrimonio, Allan Caidic, Gerry Esplana, Rey Evangelista, Willie Miller at Bonel Balingit.

Labis ang kasiyahan ng mga taga-Kidapawan nang tinalo ng Legends ang mga varsity player buhat sa buzzer beater 3-point shot ni ‘Thriller’ Miller.

May kasama pang dalawang African import ang mga katunggali ng Le­gends pero hindi sila nagpaiwan sa laban.

Umapaw ng mangos­teen, marang at durian sa lugar pagkatapos ng laro.

***

Sa NCAA Season 94, tinalo ng Arellano Chiefs ang JRU Heavy Bombers sa dikitang laban.

***

Maugong na tatakbo sa pagka-Mayor sa Bulacan, Bulacan si Coach Vergel ‘Pok’ Meneses. Good luck at kaya mo ‘yan! Maraming matutuwa dahil hindi nila alam na si Aerial Voyager ay napaka-generous at matulungin sa tao.

***

Dumayo ang Malolos Agilas sa NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION sa Bulakan, Bulacan.

Kahit napakalakas ng ulan at hangin ay tinuloy pa rin ng mga AGILAS ni Mayor Christian Natividad na maglaro at magpamalas ng kanilang galing.

Bagama’t napakadulas ng laruan ng 4 vs 4 halfcourt game kontra sa mga kaparian ay ang dami pa ring nagpa-autograph, sel­fie at groufie kina BAL DAVID, JOHNNY ABS, VERGEL MENESES, WILLIE MILLER, ALVIN PATS., NOLI LOCSIN, RODNEY SANTOS, EDDIE LAURE, ALLAN CAIDIC at EJ FEIHL.

***

Welcome sa bagong recruit ng Legends na si DONDON HONTIVEROS.

Samantala, abangan natin bukas (Aug. 17) ang tapatan sa laban ng ARELLANO CHIEFS vs CSB Benilde sa NCAA.

Sa Linggo, may ilang PBA LEGENDS na pupunta sa VISTAMALL, San Fernando Pampanga. See you guys!