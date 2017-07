PBA: GOOD START

Mabilis bumangon mula sa 6-0 na pagkakabaon sa opener ang Star tungo sa pagposte ng 21-point lead sa final frame at kumpletuhin ang 103-86 demolisyon sa Blackwater kagabi sa PBA Governors’ Cup elims sa Smart Araneta Coliseum.

Kakapa-kapa pa si Cinmeon Bowers sa sistema ng Star kaya hindi siya napiga ni Chito Victolero at sa halip ay sinandalan ang locals, na sinamantala pa ang maagang pagkawala sa fourth period ni Trevis Simpson sa injury para sa magarbong umpisa.

Pumukol lang ng 15 points, eight boards, five assists at one block sa halos 30 minutes job si Bowers habang ang kumonsumo lang ng limang segundo sa last quarter at hindi na nakabalik na si Simpson sa 28 minutes play ay naka-24 pts., eight boards, three steals at two asts. sa kanilang import matchup.

“We just tried to limit Blackwater under 90pts. Good thing ‘pag maganda depensa namin maganda rin nangyayari sa opensa namin,” suma ng Hotshots coach. “Siyempre malaking bagay rin sa amin ‘yung nawala ‘yung import nila.”

Binanda ni PJ Simon ang asim pa niya kahit nagkakaedad na nang kargahin ang Hotshots sa panalo sa 20 points off-the-bench. May mga tulong na 15 si Allein Maliksi, 14 si Ian Sangalang at 11 si Rafi Reavis.

Sayang ang kakapusan lang ni JP Erram ng tatlong butata para sana sa triple-double — : 11 points, 15 boards, at seven blocks. — sa pagsemplang ng Elite sa second straight loss.

Nakakontribyut din ng 11-puntos si Michael Digregorio at 10 si Mark Cruz para rin sa mga pabango.

Ang iskor

First game

Star 103 — Simon 20, Maliksi 15, Bowers 15, Sangalang 14, Reavis 11, Lee 7, Ramos 7, Barroca 6, Dela Rosa 6, Mendoza 2, Melton 0, Javier 0, Brondial 0, Abundo 0.

Blackwater 86 — Simpson 24, Erram 11, Digregorio 11, Cruz 10, Banal 8, Cervantes 5, Sumang 4, Buenafe 3, Sena 2, Canaleta 2, Pinto 2, Gamalinda 2, Aguilar 2, Pascual 0.





Quarters: 28-22, 49-40, 75-68, 103-86.