Hindi pinaporma ng Ginebra ang Kia, mula opening tipoff ­hanggang final buzzer ay ­dinomina ng Kings ang laro hanggang kumpletuhin ang 120-99 panalo sa PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum ­ka­gabi.

Nagsumite si Justin Brownlee ng 26 points, 10 rebounds at seven ­assists para itulak ang Gins sa pangalawang ­sunod na panalo sa tatlong laro.

Matikas din ang nilaro ng locals ni Tim Cone sa pangunguna nina Greg Slaughter, Mark Caguioa, at LA Tenorio.

“We kind of ­displayed all our weapons tonight,” lahad ni Cone. “Too many weapons, too many people for Kia to stop. But I’m really ­happy with the focus of our guys, maintaining their focus for the whole 48 minutes.”

Umaapaw ang talento ng Gin Kings, lumayo pa ng hanggang 98-64 sa kaagahan ng fourth ­quarter.

Walang nagawa ang Picanto para pigilin ang pagtagay ng Ginebra ng 39 assists at nagbaon ng 44 field goals, siyam dito mula sa labas ng arc.

“We’re creating a lot of shots because we have a lot of inside threats,” dagdag ni Cone. “We have people they have to account for and open things up from the ­perimeter.”

Tumapos si Slaughter ng 18 points, may 16 si Caguioa at 10 kay ­Tenorio.

Kung anong init ni Brownlee, siya namang alat ng counterpart niya sa Kia na si Markeith Cummings na na-diyeta sa 14 points sa 6 of 20 shooting, may seven rebounds at five turnovers. Wala pang naipanalo sa apat na laro ang Picanto, pinangunahan ng career-high 21 points ni Reden Celda.

May ilang plays na gumana ang running game ng Picanto at nakapagkasa ng fastbreaks, pero hindi nila nasusus­tena. Madalang pa.





Hindi rin ito nakaligtas kay Cone, at minarkahan na niyang solus­yunan: “We got to find more answers to that.”

Solid all-around game kay Cone ang inilaro ng kanyang team, pero ­muling masusu­bok ang Ginebra at ang ­triangle kapag hinarap nila ang unbeaten sa apat na ­larong NLEX sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan sa Sabado.

Box scores

GINEBRA 120 — Brownlee 26, Slaughter 18, Caguioa 16, Tenorio 10, Aguilar 9, Ferrer 9, Taha 8, Ellis 8, Cruz 6, Thompson 4, Devance 4, Jamito 2, Marcelo 0, Helterbrand 0, Mariano 0.

KIA 99 — Celda 21, Khobuntin 16, Cummings 14, Revilla 9, Paniamogan 7, Corpuz 7, Nimes 6, Ballesteros 6, Camson 6, Yee 5, Elorde 2, Jaime 0, Salva 0, Deutchman 0, Galanza 0.

Quarterscores: 33-18, 58-43, 92-64, 120-99.