PBA: GINEBRA BABAWI; SMB NAGPIYESTA

Mga laro ngayon:

(Smart Araneta Coli­seum)

4:30 p.m. — Phoenix Petroleum vs. NLEX

6:45 p.m. — Ginebra vs. GlobalPort

Hindi tumugma ang nais mangyari ng Ginebra sa debut game sa nakalipas na Linggo sa PBA Governors’ Cup, kahit may 11-point lead sa start 30-19 laban sa Me­ralco at sumemplang pa rin 78-93.

“Our first game didn’t go the way we hoped,” komento ni Tim Cone. “We’re adjusting some things here and there as we go and still trying to find our way.”

Pero nagkaganunman, may positibong nasisi­lip ang Gin Kings coach sa mga parating na araw o habang patagal ang tatahakin nila sa title defense sa season-ending conference, kasama ang ngayong 6:45 evening game nila (0-1) sa GlobalPort (1-1).

“We know we have a lot of good basketball ahead of us. We we’ll get there, we know we’ll be a force before this conference is over. We just have to trust the process,” aniya pa.

Respetado na ang 14 points at 14 rebounds, three blocks at one assists sa 30-minute job ni Greg Slaughter mula sa 10-month rest sanhi ng ACL sa kanang tuhod, pero kita sa buong team ang kakulangan pa ng jell mula sa kanyang pagbabalik.

May 16 pts. si LA Te­norio at 13 lang si Justin Brownlee samantalang ang dalawa pang inaasahang sina Scottie Thompson at Japeth Aguilar nakapag-combined lang ng 15 pts.

Samantala, maeks­plosibong sinimulan ng San Miguel Beer ang tudlang grand slam sa 42nd o 2016-2017 season nang samantalahin ang halos 10 minutes lang na paglalaro ni Trevis Simpson sa Blackwater para matagay ang 118-93 tagumpay.

Lumamang ng hanggang 38 sa slam dunk ni Matt Ganuelas 108-70 sa final 5:38, kinamao ang SMB ni balik-import Wendel McKines ang reigning Philippine at Commissioner Cups champs sa pamamagitan ng kanyang 19 points, 12 rebounds at five assist sa 20:53 play.

Naka-19 pts. din si Marcio Lassiter at 8 si June Mar Fajardo. May 16 si Gabby Espinas at 12 si Arwind Santos na parehong off-the-bench.





Hindi nakaiskor si Simpson sa gamit sa kanyang 9:53 ni Leo Isaac. May 0-of-3 shooting at may tig-isang reb. at asst. lang dahil sa iniindang groin injury na nakuha sa laban sa Star tungo sa third straight loss ng Elite.

May 18 pts. si Michael Vincent Digregorio para sa Elite, habang may 14 at 15 rebs. Si John Paul Erram.