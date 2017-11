PBA divided league kay MVP

Mukhang ang paghati ni Manny V. Pangilinan sa dalawang grupo ng 12 team representatives o board governors sa PBA ang hindi magpapatuloy sa 43rd o 2017-18 season nito sa Dec. 17.

Nagkaroon ng limang magkakampi na pina­ngungunahan ng San Miguel Corp. teams ni Ramon S. Ang. Trumopa sa San Miguel Beer, Ginebra at Star ang GlobalPort at Kia.

Kumampi sa MVP Group na may TNT KaTropa, Meralco at NLEX ang Rain or Shine, Alaska, Phoenix at Blackwater.

Ugat nang pagkawasak ng board ang trade ng Beermen-Picanto na nagpalagak kay 6-foot-8 Fil-German Christian Standhardinger sa una kapalit ng tatlong marginal players at 2019 first round pick para sa huli.

Umangal si MVP, sinabon ang tatlo niyang­ governor at nakuha nila ang saloobin ng apat pang koponan.

Presto! No confidence vote sa nag-aprub ng swap kay PBA commissioner Narvasa.

Pero giniit ng Big Five na kailangan ng 2/3 votes mula sa 12 board members para masipa si Narvasa. Gusto pa rin ng SMC & Co. si Narvasa kahit mariing inayawan ng Big 7.

Ceasefire ang board at nauwi na lang sa lea­sure travel dahil ilan lang ang umamang go­vernors, ang annual planning session sa Los Angeles noong Martes.

Wala pang nabuong kongkreto para sa para­ting na season, liban sa sa same format sa three conferences – Philippine, Commissioner’s at Governors’ Cups – sa All-Star Weekend.

Ang schedule na nilabas ay ang Christmas Day game pa lang ng Gin Kings at Hotshots sa Philippine Arena sa Bocaue.





Pinagtibay nang nasa Manila palang ang board o bago pa mag-LA.