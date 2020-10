PBA bubble kinansela!

MATAPOS malagay sa delikadong sitwasyon dahil sa mga mga nagpopositibong resulta ay muling pinigil sa ikalawang pagkakataon ang pagsasagawa ng unang komperensiya ng Philippine Basketball Association (PBA) na Philippine Cup kahit nasa bubble ito sa l99b ng AUF Sports Arena and Cultural Arena sa Clark, Pampanga.

““In compliance with the recommendation of the IATF-EID Technical Working Group and the DOH Advisory Group of Experts and to ensure the integrity and safety of the PBA Bubble, the league is postponing the games starting TODAY, October 30 until the new protocols proposed by the IATF and DOH are out in place,” ayon sa pahayag ng liga.

“The PBA would like to thank the Iinter-Agency Task Force, Department of Health and Clark Development Corporation (CDC) for their continuous support and guidance,” anunsiyo ng liga na walang pahayag kung kailang posibleng muling magbubukas ang torneo.

Una nang nagpositibo ang resulta ng isinagawang test sa isang referee bagaman ipinalagay itong “false positive” matapos na magnegatibo ang mga sumunod ditong test.

Gayunman, naalarma ang liga at ang CDC matapos na isang manlalaro ng Blackwater Elite ang nagpositibo sa mapanganib na virus na naging sanhi upang agad na i-isolate ang koponan pati na rin ang nakasagupa na TNT Tropang Giga.

Negatibo din ang lumabas na sumunod na resulta sa player.

Naglaban ang TNT Tropang Giga at Blackwater noong Oktubre 22.

Maliban sa Blackwater na kinansela ang dapat na laro noong Linggo, Oktubre 25, kontra Rain or Shine, hindi din pinayagan ang Tropang Giga na makalaro ang NorthPort Batang Pier noong Lunes, Oktubre 26.

Kinansela din ng IATF sa huling sandali ang dapat sanang maganap na laro ng Blackwater Elite noong Miyerkoles, Oktubre 28, kontra sa Magnolia Hotshots. (Lito Oredo)