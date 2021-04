PBA bawas suweldo sa mga player, coach

MAGPAPATUPAD ng 20 percent salary cut ang Philippine Basketball Association (PBA) sa lahat ng teams ngayong season dahil sa kinakaharap na pandemya.

Isiniwalat ni PBA ACommissioner Willie Marcial nitong Martes sa isang press conference kasama si Vice Chairman Bobby Rosales ang kanilang rekumendasyong magpapatupad ng salary cut sa mga player, coach, team manager at personnel.

“Siguro it’s about time kami naman ang magbigay ng kontribusyon sa mga teams, sa mga team owners, sa liga na sinuportahan kami for 16 months. Inalalayan kami, walang bawas suweldo, prinotektahan ‘yung mga players at hindi lang PBA staff. So ang sinasabi ko lang naman siguro, ipakita naman natin sa mga team owners, sa governors, na may konti tayong tulong,” sambit ni Marcial.

“Sinabi ko nga may mga kumpanya na nagtatanggal ng mga trabahador pero tayo hindi tinanggal, lalo ‘yung may mga contracts. May mga empleyado na ‘no work, no pay’ pero tayo maski na walang game pinasuswelduhan,” saad pa ni Marcial. “Pandemiya ngayon, sana maintindahan nila.”

Samantala, binanggit naman ni Marcial na hindi matatamaan ng salary cut ang mga utility staff members. (JAToralba)