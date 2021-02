PBA alamat pumusta kay Mayor Sara

Dumarami ang mga sumusuporta sa pagtakbo sa pagka-presidente ni Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 elections.

Matapos ang motorcade kamakailan sa Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ng isang grupong nagtutulak kay Mayor Sara na tumakbong Presidente ay nagpahayag naman ng pagsuporta sa alkalde ang ilang personalidad sa larangan ng Philippine Basketball Association (PBA).

Kabilang sa mga dumalo sa paglulunsad ng grupong nagsusulong sa kandidatura ni Mayor Sara sa Pasay City nitong Sabado ay ang tinaguriang mga “greatest player” sa PBA history na sina Jerry Codiñera, Bong Alvarez, Rodney Santos at EJ Feihl.

Una nang sinabi ng alkalde na wala siyang balak na tumakbo sa pagka-pangulo.

Maging ang ama niyang si Pangulong Rodrigo Duterte ay makailang beses nang sinabi na hindi tatakbo si Mayor Sara.

Anang Pangulo, sinabihan niyang huwag nang sumabak sa presidential race ang anak dahil naaawa siya at dadaanan nito ang dinaanan niya.

“My daughter, inuudyok naman nila. Sabi ko my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito (presidency) pambabae. Alam mo the emotional set up of a woman and a man is totally different,” saad ng Pangulo.

Matatandaang si Mayor Sara ang nanguna sa Pulse Asia survey ng mga posibleng tumakbong pangulo sa 2022 national elections. (Issa Santiago)