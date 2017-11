PBA 43rd season tuloy kahit dedmahan ang Governers

Halos tatlong ­linggo bago ang pagbubukas ng 43rd season ng PBA, hindi pa rin nagkikita nang mata-sa-­mata ang buong pamunuan liga na nag-ugat sa pag-trade ng Kia sa San Miguel Beer para sa rights sa No. 1 pick overall noong nakaraang rookie draft.

Inamin ni SMB governor Robert Non ang sitwasyon nang maka­panayam sa paglulunsad ng Magnolia Chicken bilang kapalit ng Star Hotshots sa Ynares Arena sa Pasig City noong Lunes.

“Kami naman, we are very open to any discussion,” sabi ni Non, patungkol sa nagaganap na pagkakahati sa pagitan ng 12 miyembrong koponan sa liga.

Dapat sanang magkausap-usap ang mga governors ng bawat koponan sa yearly planning sa Los ­Angeles nitong kaagahan ng buwan, pero tanging ang mga nasa panig ng San Miguel Corporation lang ang dumating. Ang mga nasa MVP group ay kinunsiderang i-boycott ang aktibidad.

“As of now, wala pa ring nangyayaring meeting,” sabi pa ni Non. “But the league will go on and will open definitely this December 17. Last year pa naman iyan napagplanuhan ng buong PBA Board and will only be implemented this year. I don’t know what is next dahil nasa kanila ang liderato,” sabi pa ni Non.

Si Ramoncito Fernandez ng NLEX ang league chairman ngayong 2017-2018, vice chair at treasurer si Richard Bachmann ng Alaska.

Commissioner pa rin si Chito Narvasa na ninais patalsikin dahil sa naganap na isyu sa taunang rookie draft. Ginamit ng SMB ang top pick para makuha si Fil-German Christian Standhardinger, na ayon sa mga tutol sa desisyon ni Narvasa ay hakbang na lalo pang nagpalakas sa dati nang malakas na Beermen.