PAYONG KAPATID: Magandang nakaraan

By Kuya Rom

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dear Kuya Rom,

Ipinakilala siya sa akin ng close friend ko 3 years ago. Noong time na iyon, girlfriend niya ang close friend ko. May araw na kasama ako sa mga lakad nila, at masaya kami.

Hanggang unti-unting nagkalayo silang dalawa, at naging magkaibigan na lang.

Minsang nag-uusap kaming tatlo, nasabi ng close friend ko na bagay kaming dalawa ng ex niya. Siya na lalaki ay nagparinig na sana nga makipag-date ako sa kanya kung puwede.

Pero ako ay hindi handang makipagrelasyon sa ex ng close friend ko.

Dumaan ang 2 years. Hindi na siya nakipagbalikan sa close friend ko, kaya pumayag akong makipag-date sa kanya. Sinabi ko ang nangyayari sa close friend ko, at natuwa ito. May mga oras pa rin na luma­labas kaming tatlo, nagkukuwentohan, nagtatawanan.

Ngayon, 9 months nang nagde-date kami. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko maganda ako sa kanya, iginagalang niya ako, iniingatan niya ako. In love na ako sa kanya, at sana magsama kaming dalawa magpakailanman.

Pero parang may konting selos ako kapag kaming tatlo ay nagkikita. Maayos pa rin ang pagkakaibigan nila, at malalim ang pang-unawa nila sa isa’t isa. Maganda ang nakaraan nilang dalawa, at hindi ako komportable kapag nakikita kong masaya silang nag-uusap.

May tiwala ako. Alam kong hindi nila ako sasaktan. Ayaw kong pagbawalan silang mag-usap, pero gusto ko sanang pag-usapan naming tatlo ang selos ko sa kanilang dalawa. Gusto kong ma­ging honest. Paano ko ba sasabihin ito sa kanila? — Cherry

Dear Cherry,





Kayong dalawa ay 9 months nang nagde-date, at in love ka na sa kanya. Kung sa tingin mo, may magandang kinabukasan ka sa piling niya at gusto mong makasama siya magpakailanman, mabu­ting magsalita ka na nga­yon. Ito’y isang malaking hamon sa iyo.

Mag-usap kayong tatlo. Hingin mo ang kanilang pang-unawa. Ipagtapat mo ang konting selos na nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanila na hindi mo sila pinagbabawalang mag-usap, pero may mga sandaling hindi ka komportableng nakikita silang nag-uusap.

Buksan mo sa kanila ang iyong puso at sabihing ang honesty, ang pagiging tapat, ay mahalaga sa relasyon — sa pagkakaibigan o pag-iibigan man. Gusto mong maging honest, kaya mo binubuksan sa kanila ang iyong damdamin, hindi maging isang ipokrito na may nakatagong nararamdaman, at nagtitiwala kang hindi ka nila sasaktan.

Sabihin mo sa kanila na may magandang nakaraan sila, pero huwag sana nilang masamain ang pagiging honest mo, at umaasa kang tutulungan ka nila para mawala ang selos mo. Ipaliwanag mong masaya ka sa pagkakaibigan ninyong tatlo, pero hingin mo sa kanya na sana’y may espesyal na araw na makapiling mo siya ng solo.

Makikita mo ang kanilang reaksiyon sa iyong pagtatapat. Kung hindi siya komportable sa sinasabi mo, alamin mo ang dahilan, habang maaga. Bigyan mo siya ng pagkakataong ma­ging tapat siya sa iyo. Idalangin mo sa Dios na nawa’y bigyan ka Niya ng lakas sa pagharap sa malaking hamong ito. Cherry, may God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom