PAYOLA SCANDAL PIPIGAIN NG MMDA

Tiniyak kahapon ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Danilo Lim na kanilang iim­bestigahan ang paratang na may ilang traffic enforcers ng ahensya ang sangkot sa pagtanggap ng payola para sa dropping off at pick-up point ng mga estudyante sa isang pribadong eskwelahan sa Mandaluyong City.

Ipinahayag ito ni Lim sa pagdinig ng House committee on transportation kahapon matapos ireklamo ni Cebu Rep. Gwendolyn Garcia ang report na tumatanggap umano ng payola ang mga traffic enforcers ng MMDA na naka-assign sa La Salle Green Hills sa pamamagitan ng allowance mula sa Parents-Teachers Association (PTA).

“There is bothersome admittance the traffic enforcers assigned in Greenhills area are receiving allowances from PTA. That report alone does expose perhaps the number of possible irregularities involved in other areas which put to naught your efforts in professionalizing MMDA and doing your mandate,” ayon kay Garcia.

Ang nasabing pagdinig ay ukol sa kalagayan ng mga lansangan sa Metro Manila. Isang dahilan umano ito kung bakit patuloy na problema ng mga motoristang dumadaan sa Ortigas Avenue ang trapik dahil sa mga nakatigil na sasakyan sa harap ng nasabing eskwelahan.

Sagot ni Lim, patuloy silang nagsasagawa ng internal cleansing sa kanilang mga traffic enforcers at tiniyak na wala siyang patatawarin sa mga mapapatunayang sangkot sa katiwalian.

“I have to do internal cleansing, I’ve been doing that. Wala tayong patawad. We will look into that and we will address this,” ayon kay Lim nang tanungin ni Garcia kung anong aksyon ang kanyang ginawa.

Nagpadala na rin umano si Lim ng kanyang kinatawan sa La Salle Green Hills para ipaalala sa mga ito na isang linya lang ng kalsada ang puwedeng gamitin sa naturang lugar upang hindi makaistorbo sa daloy ng trapiko.

“Of course, you need a budget to professionalize the MMDA, we will help you secure a core of disciplined traffic enforcers,” ayon naman kay Catanduanes Rep. Cesar Sarmiento, chairman ng nasabing komite.

Sa hiwalay na pana­yam, sinabi naman ni MMDA spokesperson Celine Pialago na matagal na silang nahihiwagaan na sa kabila ng mahigpit na kampanya ng ahensya laban sa illegal parking at traffic obstruction ay patuloy ang pag­labag ng mga motorista sa natu­rang lugar.