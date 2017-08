‘Payola officials’ ng BOC itinuro

Direktang pinangala­nan ng witness na si Ruben Mark Taguba ang mga top officials ng Bureau of Customs (BOC) na tumatanggap umano ng payola sa kanya sa pagdinig ng House committee on dangerous drugs kaugnay ng pinalusot na P6.4 bilyong shabu sa ahensya.

Sa interpelasyon ni House Deputy Speaker Fred Castro, tinanong si Taguba hinggil sa isinulat nitong mga pangalan ng mga taong tumatanggap ng “tara” o naghahati-hati sa P27,000 na lagay sa BOC sa bawat container.

“Your Honor, mga tao nila ‘yan tingin ko eh, hindi naman sila puwedeng kumolekta na sila mismo,” sagot ni Taguba.

“Sinabi mong mga tao nila, sino sila? Nandito sila siguro. Tumayo ka kung ikaw ay (may) sapat ang katapangan at ituro kung sino sila. Sige na. May immunity ka,” hamon ni Castro.

Tumayo si Taguba at isa-isang nilapitan ang mga opisyales ng BOC na sina Deputy Commissioner Teddy Raval ng Intelligence Group, Manila International Container Port (MICP) District Collector Vincent Philip C. Maronilla, Customs Intelligence and Investigation Services (CIIS) Director Neil Estrella, CIIS Officer Teddy Sagaral, Imports and Assessment Service Director Milo Maestrecampo, isang “Major Gutierrez”, isang “Maita Acevedo”, at isang “Jason”.

Isiniwalat din ni Taguba kung magkano ang tinatanggap ng mga nagsisilbing kolektor ng mga opisyales ng BOC na tumataga ng `tara’ mula sa kanya.

Binigyan naman ng pagkakataon ang lahat ng mga inakusahan ni Taguba na magsalita ukol sa alegasyon sa kanila at si Maestrecampo ang pinaka-emosyunal sa mga ito.

“I am not receiving money from illicit activities your Honor. I’m contented with my sahod… Binuyangyang na ito sa media. What can I say your honor, when I come back to Bureau of Customs I will step down from my appointed post,” ani Maestrecampo.

Handa umano itong humarap sa anumang imbestigasyon.

Maging ang ibang inakusahan na sina Raval, Maronilla, Estrella ay itinangging may pinayagan sila na kumolekta ng ‘tara’ para sa kanila at nagpahayag din ng kalungkutan ang mga ito dahil nasira umano sa isang iglap ang kanilang mga pangalan.