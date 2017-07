‘Payola’ ng MMDA sa PTA ng La Salle Greenhills, ibinuking

Tiniyak ni Metro Manila Development Authority (MMDA) Chairman Danilo Lim sa House committee on transportation na wala siyang patatawarin sa mga tiwaling MMDA enforcers.

Ginawa ni Lim ang banta sa pagdinig ng komite ukol sa kalagayan ng mga kalsada sa Metro Manila, matapos ireklamo ni Cebu Rep. Gwendalyn Garcia ang ulat na tumatanggap ‘diumano ng ‘payola’ o allowance mula sa Parent-Teacher Association (PTA) ang mga MMDA enforcers na naka-assign sa La Salle Greenhils.

“There is bothersome admittance the traffic enforcers assigned in Greenhills area are receiving allowances from PTA. That report alone does expose the perhaps the number of possible irregularities involved in other areas which put to naught your efforts in professionalizing MMDA and doing your mandate,” ani Garcia.

Ito aniya ang isa sa mga dahilan kung bakit problemado ang mga motorista na dumadaan sa Ortigas Avenue, dahil sa mga nakatigil na sasakyan sa harap ng La Salle.

Ayon kay Lim, nagsasagawa na ang MMDA ng internal cleansing at wala umano siyang palulusutin sa mga gumagawa ng kalokohan.

“I have to do internal cleansing, I’ve been doing that. Wala tayong patawad. We will look into that and we will address this,” pagtitiyak ng pinuno ng MMDA.