Payo sa misis na nais gumanti sa kabit ng mister (Part 1)

Magandang araw, mga Kakampi!

Isa sa mga pinakamasakit na puwedeng mangyari sa isang misis ay mahuli ang kanyang mister na may ibang babae o kabit.

Ito ang isa sa mga dahilan ng pagkasira ng matatag at matagal na pagsasama ng isang mag-asawa.

Kaya minsan, hindi rin natin masisi si misis kung gagawa ito ng mga hakbang para makaganti sa “other woman” ng kanyang mister.

Noong hindi pa uso ang Internet, kadalasang ginagawa ng mga misis ay pinupuntahan sa bahay ang chics ng mister at doon kinokompronta, gaya nang madalas nating napapanood sa mga pelikula at teleserye.

Pero ngayong mayroon nang Internet, naging high-tech na rin ang ibang misis at dinadaan na sa social media ang pagganti sa babae ng kanyang mister.

Ganito ang sitwasyon ng kaibigan ni KC ng Capiz, na kanyang idinulog sa ating Free Legal Helpdesk. Naririto ang kanyang sulat sa atin:

Gusto ko lang po sana magtanong. Iyong asawa po ng kaibigan ko ay niloko siya. May mga proof po siya ng pictures nila nung kabit. Gusto po sana ng kaibigan ko na kahit papano ay makaganti so ang naiisip po nya na i-message yung mga common friends ng asawa niya at ng kabit niya at ipagkalat ang pinagagawa ng kabit ng asawa nya. Itatanong ko lang po na kung gagawin po ba niya ito ay maaari syang kasuhan ng cyber bullying? Naiisip nya pong gawin ito sa pamamagitan ng pag-message sa group messenger kung saan miyembro ang kabit at ang asawa niya.

KC, mas mabuting payuhan mo ang iyong kaibigan na huwag ituloy ang binabalak niya dahil ang plano niyang i-message at ipagkalat ang ginawa ng kanyang asawa ay maaari itong masaklaw ng iba’t ibang criminal cases.

Sa mga kasong ito, puwede siyang makulong at mamultahan. Maaari rin itong magdulot ng liability for damages sa civil case na pwedeng isampa laban sa kanya.

Isa mga ito ay ang krimen ng paglabag sa violation ng Data Privacy Act, libel o cyber libel, or unjust vexation.

Ayon sa Data Privacy Act o RA 10173, meron tayong karapatan na maprotektahan ang ating personal na impormasyon at masiguradong alam natin ang layunin sa paggamit nito, ang paggamit ay para lamang sa lehitimong layunin, at ang impormasyong gagamitin ay siya lamang kinakailangan para sa napahiwatig na layunin.

Sa pangkalahatan, maaari lamang kolektahin o gamitin ang personal na impormasyon (kasama po dito ang pictures at video) ng isang tao kung siya ay nagbigay ng nakasulat na pahintulot (halimbawa, sa pamamagitan ng paglagda ng isang consent form). Kung walang nakasulat na pahintulot, at pinagkalat ang iyong personal information or sensitive personal information, maaaring makasuhan ang may gawa ng violation ng Data Privacy Act. Mayroon po itong karampatang parusang kulong o multa.

Ayon naman sa ating Revised Penal Code, sa pangkalahatan, ang krimen ng libel ay ang paglathala sa publiko (maaaring sulat, post sa social media, o “slander” sa pamamagitan ng salita) ng mga sadyang malisyosong imputasyon o pahayag na nakakapanira ng puri. Mayroon din po itong karampatang parusang kulong o multa.

Ang mga elemento ng krimen na ito ay (i) ang mensahe ay dapat nakapaninirang-puri; (ii) ang motibo rito ay malisyoso (iii) ang pagbitaw ng mensahe ay publikong ginawa o inilathala at (iv) ang biktima ay pinangalanan o halatang pinatutunguhan.

Kailangang meron ang lahat ng elementong ito para ituring na libel ang ginawa. Mayroon din po itong karampatang parusang kulong o multa.

Kung ang mga binitawang salita ay ginawa sa pamamagitan ng pagpost sa social media, ito ay itinuturing na cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Kapag napatunayan ang pagkakasala ng akusado sa krimen ng cyberlibel, may karampatang parusa itong kulong na mas mataas kaysa sa simpleng libel o/at multa.

Sa susunod nating kolum, tatalakayin naman natin ang iba pang posibleng kaso na posibleng makaharap ng kaibigan ni KC kapag itinuloy niya ang planong gumanti sa kabit ng mister sa pamamagitan ng internet at social media.

-ooo-

Mga Kakampi, kung may gusto kayong malaman tungkol sa batas, bukas po ang FREE LEGAL HELPDESK para sa inyo. Pumunta lang sa facebook.com/cheldiokno at i-click ang “Send Message”. Dahil parating handang tumulong ANG ABOGADO NG MGA DEHADO!