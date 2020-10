Payo ni Marco Gumabao: ‘Michele ‘wag ampalaya’

Malungkot si Marco Gumabao sa pagkatalo (2nd Runner up) ng ate niyang si Michele Gumabao sa Miss Universe Philippines 2020. Pero, bongga rin ang payo niya sa kanyang utol, ha!

“Proud of you! Of course I don’t agree with the decision, but now’s not the time to be bitter about it.

“I know this is God’s plan. We’re just getting started,” say ni Marco sa kanyang IG story ng photo ni Michele.

“Love you @gumabaomichele,” dugtong na chika niya.

Well, magandang makinig nga si Michele kay Marco, dahil kahit pagbali-baligtarin mo man ang sitwasyon, may kinoronahan na, at malabo nang mapunta sa kanya ang korona. (Dondon Sermino)