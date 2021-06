Payo ni Mama Risa: Paano kung LGBT ang anak ko?

Paano nga ba kung mapansin natin na ang ating mga anak na babae o lalaki ay kinikilig o naaattract sa kapwa nila babae o lalaki rin?

Kung tutuusin, hindi na ito bago sa panahon ngayon. Pero marami pa rin sa atin ang hindi pa lubos na tanggap o nauunawaan ito.

Sa mga ‘coming out’ stories na napakinggan ko, may itinakwil ng pamilya, may dadalhin daw sa espesyalista at baka “magamot” pa, mayroon ding tanggap daw pero hindi tanggap ang karelasyon at pakikipagrelasyon sa same sex at may nasabihan din na ‘sayang ka’.

Sabi nga sa kanta ng isa sa mga paborito kong OPM group na Ben&Ben, “Di ka sayang. Sarili ay mahalaga kahit pa ano’ng tingin nila Tanggap kita”.

Napakasarap niyang pakinggan lalo na kung manggagaling ito sa atin na kanilang mga magulang. Kaya mga mama at papa, ito ang mga dapat (at hindi dapat) gawin kung feel nyo na ang inyong anak ay miyembro ng LGBTQIA+ community.

Wag itong ituring na ‘pagkakamali’ o ‘pagkukulang’ bilang magulang. Marami sa mga magulang ang sinisisi ang sarili kapag naharap sa ganitong sitwasyon. Tandaan natin na hindi isang pagkakamali ang kanilang pagkatao. Hindi ito kahihiyan ng pamilya. Mas mahalaga ang kaligayahan ng ating mga anak kaysa sa sasabihin ng iba. At ang kaligayahang ito ay nagmumula sa ating pagtanggap sa kanilang pagkatao. Kung mag-out sila, kalma lang at wag maghisterikal. Hindi madali ang mag-come forward at sabihin ang matagal na nilang tinatagong lihim. Imbis na magalit o magpadala sa bugso ng damdamin, subukan nating salubungin sila ng may bukas na isip, mata at tainga upang makinig at umunawa. Ipakita na naaappreciate natin ang kanilang pagpapakatotoo at pagtitiwala. Kung nahihirapan na tanggapin, give it some time. Hindi madali na maintindihan ang isang bagay lalo pa’t iba ang henerasyong ating kinalakihan. Be patient at huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Pero huwag naman sanang huli na ang lahat bago natin sila matanggap.

Iba’t ibang uri ng pang-aabuso, diskriminasyon, panlalait at pangmamata ang nararanasan nila sa labas ng ating tahanan. Huwag nating hayaan na ang dapat nilang takbuhan ay makadagdag pa sa takot na kanilang nararamdaman.

Ngayong Pride month, at sa mga susunod pang mga buwan, manaig nawa sa ating lahat ang pagmamahal ng isang magulang… pag-ibig na kayang tanggapin ano man ang kanilang kasarian o pagkatao.

Sana ay kasama na tayong magwagaway ng makulay na bandera ng ating mga anak na lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex at asexual.