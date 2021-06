Payo ni Mama Risa: Lumaya mula sa toxic relationships

May nagtanong sa atin, ano nga ba ang mas okay? To be single or to be in a relationship pero toxic naman?

Hindi lang sa romantic relationships may toxic na karelasyon. Pwedeng sa pamilya, sa pagkakaibigan, kahit pa ang ang relasyon ng mga bansa, gaya ng Pilipinas at Tsina lalo sa usapin ng inaagaw na teritoryo sa West Philippine Sea.

Alam kong mahirap mag-let go sa isang relasyon lalo pa’t nag-invest ka na rin ng panahon, emosyon, pagmamahal at pera sa iyong partner o bestfriend. Normal naman ang hindi pagkakasundo at away, pero hanggang saan? Paano mo malalaman kung normal pa ba o mga sign na ito na toxic na ang inyong relasyon?

1. Wala nang tiwala. Hindi magtatagal ang isang relasyon kung hindi matibay ang pundasyon. Kung wala na ang tiwala, palagi na lang mabigat ang inyong pakiramdam. Lahat na ay pagdududahan, palaging masama ang iniisip ninyo sa isa’t isa. At hindi ito sustainable.

2. Ikaw na lang ang nagbibigay. Give and take dapat sa relasyon. Ang healthy relationship ay tumitingin sa pangangailangan ng isa’t isa at hindi lang kapakanang pansarili. Kung palagi na lang siyang tanggap nang tanggap, mauubos at mauubos ka. Hindi dapat ganito.

3. Wala nang respeto. Gaya ng tiwala, ang respeto ay mahalagang ingredient sa isang magandang pagsasama. Nakikita ito sa paggalang at pagkilala sa kani-kaniyang individuality at boundaries. Kung may respeto, walang pang-aabuso.

4. Hindi ka makagalaw nang malaya sa relasyon ninyo. At hindi ito healthy lalo na kung hindi mo nagagawa ang mga bagay para umunlad ka rin bilang indibidwal. Kung pakiramdam mo ay wala kang karapatang magsalita o magpahayag ng mga nararamdaman mo, nasa toxic relationship ka. Ang dahilan nito? Nasa susunod na item.

5. Kinokontrol niya ang buhay mo at bawat kilos mo. Kada kibot mo, mali sa paningin niya. Kapag may gagawin ka, para kang nanunulay sa alambre. Siya lang ang laging tama. Dapat alam nya ang lahat ng kilos mo. May ilan pa nga na bubuhusan ka ng regalo, oras at ‘pagmamahal’, pero in the end, gagamitin lang pala para hawakan ka sa leeg.

Kung puro bigat at pang-aabuso ang dulot ng isang karelasyon, hindi ka pa ba bibitaw?

Ngayong araw ng Kalayaan, dapat maging malaya rin tayo mula sa toxic relationships, mga pasaring, pang-aabuso, at pananamantala, lalo na ng mga dayuhan. Piliin natin ang ating sarili, ang ating pamayanan, at mahalin natin ang Inang bayan.