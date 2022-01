Payo ni Mama Risa kung may magkasakit sa pamilya

Marami ang may ubo, sipon, lagnat, sore throat at masama ang pakiramdam nitong huling linggo. Sa ibang mga botika ay madaling naubos ang suplay ng paracetamol, gamot sa ubo at iba pa. Tumaas din ang bilang ng nagpositibo sa COVID.

May mga nababalitaan tayo ng mga kaibigan o kapitbahay na naka-quarantine, may lagnat at ubo rin.

Importante na sa ating mga tahanan ay handa tayo sa pangangalaga sa may sakit, lalo na kung ito ay COVID. Kadalasan kasi na kapag isang miyembro ng pamilya ang tinamaan ng virus ay agad itong kakalat sa iba pang nakatira sa bahay.

Gaya ng emergency plan pag may bagyo, lindol o anumang kalamidad, kailangan mayroon din tayong plano kung may lagnatin o biglang sumama ang pakiramdam sa pamilya.

Ito ang mga dapat tandaan:

1. Mag-isolate o bumukod na sa mga kasama sa bahay kung hindi maganda ang pakiramdam, may sipon, ubo, lagnat o masakit ang lalamunan. Obserbahan ang kanyang kondisyon. Pero kung senior citizen, labis ang timbang o may commorbidity, hindi inirerekomendang na ilagay sila sa ‘home care’.

2. Magsuot ng mask ang lahat ng nasa bahay kung may isa na may sakit o masama ang pakiramdam. Kung may budget ay mag-upgrade sa N95 o K95 lalo na kung senior citizen o may commorbidiy.

3. Panatilihing malinis ang bahay. Ugaliing mag-disinfect ng mga karaniwang hinahawakan o ginagamit gaya ng door knob, banyo, gate, atbp.

4. Mag-lista ng emergency numbers at ilagay ito sa kung saan makikita ng lahat sa loob ng bahay. Ilagay din ang contact number ng barangay at pinakamalapit na ospital.

5. Siguraduhin na accessible ang lalagyan ng gamot para sa lagnat (paracetamol), anti-histamine para sa allergy, gamot sa ubo at pagtatae. Ito ang mga sintomas na kadalasang nararamdaman ng taong tinamaan ng virus.

6. Uminom ng tubig, matulog at gumising ng maaga at maghain lang ng masusustansyang pagkain pampalakas ng resistensya.

7. Kung hindi bumubuti ang pakiramdam, agad na kumunsulta sa doctor.

Mahirap maging kampante sa mga panahong ito na dumarami ulit ang kaso ng COVID-19. Higit sa sino man, dapat nating ingatan ang ating mga anak na maliliit pa at wala pang bakuna pati na ang ating mga senior citizens na may commorbity.

Ang kaligtasan ng isa sa miyembro ng pamilya ay kaligtasan ng lahat.

Doble-ingat po tayo!