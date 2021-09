PayMaya ni MVP digital bank na

Nakuha na ng PayMaya Philippines Inc. ni Manny V. Pangilinan ang basbas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) para maging digital bank.

Tatawaging Maya Bank ito at palalaguin mula sa PayMaya.

Sabi ni Manny V. Pangilinan, chairman ng PLDT at PayMaya, prayoridad ng kanilang grupo ang digital transformation at mapabibilis ng Maya Bank ang digital adoption ng mga Pilipino.

Sabi naman ni PayMaya CEO founder Orlando Vea, nasa bingit na ng digital transformation ang Pilipinas at nagagalak sila sa tiwalang ibinigay sa kanila ng BSP sa pagbigay sa kanila ng digital banking license.

Sabi ng PLDT na may ari ng PayMaya, tutukan ng Maya Bank ang mga tao at mga negosyong wala pang bank accounts, at isusulong nito ang digital financial services sa kabataan, kababaihan, senior citizens at sa mga wala pang bangko.

Ayon sa PayMaya, ito na ang pang­pitong nabigyan ng digital bank license ng BSP. (Eileen Mencias)