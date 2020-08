Pautakan sa Online Blitz

TIYAK na paghahandaan ng mga woodpusher ang magaganap na 1st Red Cedar National Online Blitz chess championships sa Agosto 20 sa lichess.org.

Ang nasabing event ay inorganisa ng ‘Till I Met You’ (TIMY) group founder IM Angelo Young.

May cash prize naghihintay sa mga magwawagi kung saan ang magkakampeon ay tatanggap ng P1,000 habang ang next two placer ay mag-uuwi ng P500 at P300, ayon sa pagkakasunod.

“We will do more online chess tournaments,” sabi ni eight-time at 2011 Illinois state chess champion na si Young na inorganisa ang event kasama si multi-titled Philippine executive champion Dr. Jenny Mayor. (Elech Dawa)