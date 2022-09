PauNine faney nairita: Janine, Paulo itsapuwera sa ASAP US concert

Beverly Hills, CA. — Naku, Dondon, super react ang mga PauNine fan dahil naglabas na ng listahan ang ABS-CBN ng mga artista’t singers na kasama sa ‘ASAP Natin ‘To Live in Las Vegas’ show on November 5.

Pangungunahan nina Martin Nievera, Gary Valenciano, Ogie Alcasid, Zsa Zsa Padilla at Regine Velasquez-Alcasid ang Las Vegas, Nevada show nila.

Kasama rin sina KZ Tandingan, Kim Chiu, Darren Espanto, Angeline Quinto, BGYO, BINI, AC Bonifacio, Kyle Echarri, Donny Pangilinan, Belle Mariano, Bamboo, EZ Mil, Janella Salvador, Jane de Leon, Lovi Poe at iba pa.

Wala sa listahan si Janine Gutierrez na regular pa naman sa ‘ASAP Natin ‘To’ at si Paulo Avelino.

So, sobrang sad ang mga PauNine fan.

May isang inusisa ako tungkol doon. Ang duda ng kausap ko ay baka dahil sa ‘Dirty Linen’ second ABS-CBN teleserye niya kaya hindi isasama sa Las Vegas si Janine.

Bukas (September 7) kasi ang labas ni Janine sa first cycle ng lock-in taping ng nasabing teleserye at ang second lock-in nila ay the whole month of October at November daw.

So, baka nga dahil sasabit sa lock-in ng ‘Dirty Linen’ kaya hindi na kasama si Janine sa ‘ASAP Natin ‘To Live in Las Vegas’ show.

About Paulo, baka hindi na rin daw isinama ang Kapamilya actor dahil wala naman si Janine.

So, malinaw naman, kaya intindihin na lang ‘yon ng mga PauNine fan, huh!

‘Kaloka rin kasi ang ibang mga fan nina Paulo at Janine dahil ako ang kinukulit na magpaliwanag kung bakit hindi raw kasama ang PauNine sa ‘ASAP Natin ‘To Live in Las Vegas’ show, ‘noh?!

Lani bumongga career sa Tate

Naku, Dondon (my dear editor), triple digit ang temperature ngayon dito sa LA at sobrang init talaga kaya hindi ko tuloy alam kung mahihintay ko ba ang ‘Yesterdayt Once More’ concert ni Lani Misalucha on September 18 sa Morongo Casino Resort & Spa sa Cabazon, California.

Type ko rin sanang panoorin sa Pechanga Resort Casino sa Temecula on September 24 & 25 ang GMA Pinoy TV 17th anniversary show na ‘Together Again’ dahil si Ms. Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc. ang line producer no’n.

Pero ang tindi nga ng init at parang magko-collapse ako, huh!

So, kung sa atin sa ‘Pinas ay panay ang reklamo ng karamihan dahil madalas umulan, dito naman, ang init-init. Grabeee!

Anyway, kasama nga rin pala si Lani sa ‘Together Again’ two-night show ng Kapuso Network.

Ang bongga pa rin ng Asia’s Nightingale kahit noong magkasakit siya habang kasagsagan ng COVID-19 ay marami ang nag-akalang hindi na siya makakakanta dahil nabingi nga siya.

At least, ok na uli si Lani, huh!

Bongga!