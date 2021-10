Paulo todo depensa: Jake na-trauma, nag-iisip kasuhan mga pulis

May karapatan si Paulo Avelino na magsalita at idepensa ang kaibigang actor na si Jake Cuenca dahil si Paulo ang isa sa mga dumating at sumuporta kay Jake nang masangkot ito noong Sabado ng gabi sa isang engkuwentro.

Engkuwentro dahil nagkataon na may sinasagawang buy bust operation ang mga pulis sa may corner ng Shaw at Pasig noon. Ang siste, walang warning sign na may ginaganap na buy bust operation kaya ang nangyari, walang kaalam-alam si Jake na pupunta sana sa bahay ni Paulo.

May nakausap kaming malapit kay Jake na nakakaalam ng buong pangyayari. Natural nga palang sa halip na huminto ay idiretso ng takbo ni Jake ang sasakyan niya dahil bigla na lang siyang hinahabol ng mga naka-civilian at nagpaputok ng baril.

Nasagi raw talaga ng sasakyan ni Jake ang sasakyan ng isa sa mga pulis, pero sagi lang talaga. Hihinto at bababa raw talaga ang actor nang ‘yun na nga, bigla siyang paghahabulin sa pagtataka niya.

Huminto si Jake nang may pumapara na sa kanyang mga naka-uniform na pulis. Walang kaide-ideya si Jake sa nagaganap at sa presinto ng Mandaluyong na lang niya nalaman na may nadamay pang Grab driver.

Maituturing na biktima rin si Jake sa nangyari, pero naranasan nitong posasan at i-interrogate nang husto. Bukod kay Paulo, ang ama ni Jake ang unang dumating at sumaklolo rito.

Pinaghihinalaan pa raw si Jake na may baril at nagda-drugs. Kaya nag-dare ang ama ni Jake na kung may makikitang drugs sa sasakyan ng anak at mapapatunayang kay Jake ito, siya raw mismo ang magpapakukolong sa anak niya.

Ang siste, wala, malinis.

At dahil wala rin silang maikaso kay Jake, pinauwi rin ito no’ng gabing ‘yun.

Ayaw na muna raw magsalita ni Jake na tila na-trauma rin sa nangyari. At the same time, diretso na ito sa lock-in taping niya.

Pero ang kaibigan ni Jake na si Paulo ang hindi nakatiis dahil na rin siguro sa mga nababasa sa social media na tila ang mga netizens, si Jake pa ang sinisisi at pinaparatangan na may kasalanan.

Sabi nga ni Paulo, “I wouldn’t stop for anyone shooting my vehicle wearing civilian clothes. Pass through a checkpoint? Hinarang ba? If someone was shooting me it’s either I shoot back or run for my life. Wrong place wrong time.”

Sinagot din ni Paulo ang nagtanong kung lasing at nakasagasa ang kaibigan. Sey niya, “Drunk? No. Nakainom? Maybe. Nakasagasa ba? Nakasakit ng tao? Hindi.

“Walang malay na nagmamaneho papunta dito sa punyeta kong bahay dahil kaka-recover ko lang sa covid.”

Kaya bigla tuloy nalaman pa na nagka-COVID-19 pala ito.

At diretsahan din sinagot ni Paulo ang netizen na nagsabing sana raw kasi, huminto si Jake nang “makabangga” ito.

Sey ni Paulo rito, “Ma’am wag po tayo mag marunong. Wala pong tama sasakyan niya. Kung may nasagi man gulong niya lang dahil kita naman po sa mga picture lampas ng sasakyan.

“Yung complainant po private vehicle ng pulis na ginamit sa operation. Uulitin ko po, GET YOUR FACTS STRAIGHT.”

Sa part ni Jake, hindi pa ito nagsasalita at na-trauma raw talaga ito sa nangyari.

Pero, magsasalita rin daw si Jake at tila pinag-iisipan kung magsasampa naman ng demanda sa mga pulis.