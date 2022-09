Paulo mas demonyo kay Piolo

Ang bongga nga ni Paulo Avelino, ha! Paiba-iba ang karakter na ginagampanan niya.

Wala siyang pinipili, basta makakatulong sa patuloy na paghusay niyang umarte.

At heto nga, sa ‘Flower of Evil’ ay lumalabas na siya talaga ang tunay na masama, at hindi si Piolo Pascual.

Unti-unti na ngang nadidiskubre nina Lovi Poe (Iris), Piolo (Daniel) ang buong katotohanan dahil nabunyag na nga na si Paulo (Jacob) ang totoong kasabwat ng serial killer.

Si Paulo at hindi si Piolo ang totoong kasabwat ni Gardo Versoza (Abel), ang mamamatay-tao at gumaganap na tatay ni Piolo.

Pero hindi pa ‘yon alam nina Piolo, Lovi, kaya determinado silang panagutin ang totoong may sala sa tulong ni Denise Laurel (Grace), ang kapatid ni Piolo.

Desidido nga si Iris na patunayang inosente si Piolo. Iniligtas nga niya si Piolo bago ito mapatay ni Joko Diaz (Baldo), ang mastermind ng sindikato at kasosyo ng ama ni Piolo sa pagpatay ng mga tao.

Pero nasa panganib pa rin ang buhay ni Piolo dahil gusto siyang patayin ng mga magulang ni Paulo, para tuluyan na silang mabuhay ng tahimik. Alam na rin ni Joem Bascon (Dennis), ang ang buong katotohanan sa identity ni Piolo, at ipapaaresto na niya ito.

Matutulungan pa ba ni Lovi si Piolo na patunayang inosente ito? Mabibisto na ba ang mga krimen ni Paulo?

Tutukan ang “Flower of Evil” sa Viu, iWantTFC, at IPTV (USA and Canada only) kada Huwebes at Biyernes ng 8 PM at sa Kapamilya Channel, A2Z, at Jeepney TV kada Sabado at Linggo ng 9 PM. (Dondon Sermino)