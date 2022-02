Pauline reyna sa Florida golf

SAPAT ang apat na birdie para eklipsehan ang isang double bogey at apat ding bogey ni Pauline Beatriz Del Rosario upang pagreynahan ang 2022 East Coast Women’s Pro Golf Tour Leg 4 $60K Mayfair Country Club Women’s Championship sa MCC sa Sanford, Florida Miyerkoles ng hapon (Huwebes ng umaga, Manila time).

Binuno ng 23-year-old Las Piñas native ang malakas na hangin upang maialpas sa front nine ang even-par 35 at sinalba ang nakangingilong tapos sa back nine na two-over 38 pa-73 at 210 total sa one-stroke win kay local bet Jimin Jung (74-211) at kopoin ang $10K (P513K) cash prize.

“My swing and feel are getting to where I want it to be,” suma ni Del Rosario, sa panalong pampalakas loob niya para sa 42nd Epson Tour 2022 (dating Symetra Tour) sa susunod na buwan. “I wanted to win but I didn’t really expect it.”

Ito ang pangalawang tagumpay ng Pinay shotmaker na suportado ng ICTSI sa United States makaraang mamayagpag din sa 3rd Women’s All-Pro Tour 2021 Leg 5 WLN Central Arkansas Open noong Mayo.

Bago masungkit ang korona sa East Coast, nag-joint third place sa season-opening Dare The Bear Women’s Championship sa Colorado noong Jan. 17-19, pumang- 13 sa Rio Pinar Orlando WC sa Florida noong Jan. 26-28 at pumanglima sa Red Tail WC sa Florida pa rin nitong Feb. 7-9 si Del Rosario. (Ramil Cruz)