Pauline Mendoza inilantad na ang relasyon kay Mayor Celeste

Noong March 25 pa pinost ni Pauline Mendoza ang boyfriend sa kanyang Instagram account, ang Mayor ng Pangasinan na si Bryan Celeste, pero ngayon lang mas nabibigyan pansin nang ilabas din ng GMA News online.

Ayon kay Pauline, two months pa lang daw ang relasyon nila at kahit romantically ay sila na, para pa lang din daw silang magkabarkada ng 23 year old Mayor.

Isa ang boyfriend ni Pauline sa napupuri among the LGU’s ngayong panahon ng COVID-19 dahil sa pinakikita nitong kasipagan. Kaya mukhang dahil dito, napa-post si Pauline at sinabing, “Proud of this guy right here!”

Pwede rin one way of showing the Philippines siguro na ngayong nagiging aware ang mga tao na may napakabatang Mayor ang Alaminos, Pangasinan na “taken na si Mayor” huh!

Sanay na raw sila sa long-distance relationship bilang Manila based si Pauline at tuwing weekend lang sila nagkikita bago ang ecq.

Sa isang banda, alam naming may bagong tine-tape na teleserye si Pauline kunsaan, siya ang bida. May kapareha si Pauline sa serye at sana nga ay tapos na ang era sa mga fan na ayaw kapag may totoong karelasyon ang idolo nila, lalo na at bata pa rin dahil nawawala ang nabubuong “ilusyon” sa napapanood nilang tambalan on-screen.

Heart inutusang magdasal ang basher

Binatikos ng isang netizen si Heart Evangelista dahil sa pagsi-share niya ng mga ginagawa niyang pagtulong ngayong panahon ng COVID-19.

Isa si Heart sa mga artistang marami na rin nagawang tulong hindi lang sa mga frontliner, maging sa mga taong nangangailangan ngayong panahon ng pandemic.

Kumuda at tahasang pinaratangan si Heart ng netizen na si @stacy_m_122222 na walang profile picture ang account na “egotrip” ang ginagawa ng Kapuso actress.

Sey nito, “I saw one particular actress from the Philippines who GAVE A LOT and gave a lot of time to SHARE HER blessings to the community but not a single picture of her with all her donations, time and effort. I suggest you reduce those “altruism” pictures of yours because its totally inappropriate– oh well if it UPLIFTS your ego in a pathetic direction. You give, you give.”

Hindi naman ito pinalampas ni Heart at buong ningning din na sinagot. Obviously, tila may hinala si Heart na may totoong account ang basher na nagtatago sa bagong account na ginawa para ma-bash siya.

Ayon kay Heart, “My donations are not out for people to see. These are donations from companies and I post to show them for transparency. Now go on to your real account and do something good. Maybe pray… in a room where no one will see you but GOD.”

LJ Reyes, Serena Dalrymple magkadugo

Maraming naaliw at nakakita nga ng malaking pagkakahawig ng dating child actress na si Serena Dalrymple at ng actress na si LJ Reyes noong bata pa ito at ang anak nila ni Paolo Contis na si Summer.

Pinost ni LJ sa kanyang Instagram account ang picture nilang tatlo at totoo naman nga na parang iisang tao ang batang LJ, batang Serena at si Summer.

Walang koneksiyon sa totoong buhay sina LJ at Serena. At posible pa ngang hindi pa nagkikita ang mga ito sa personal. Except kay Paolo na nakakasama ni Serena noon sa ABS-CBN.

Sey ni LJ, “I’ve getting comments lately na kamukha daw ni Summer si Serena Dalrymple. Actually, when people see my photos when I was a kid I get the same comments! Ngayon, para magkaalaman na, pinagtabi-tabi ko na po ang pictures naming tatlo! “Isa pa… isa pa… isa pang…”

May pahabol pa itong, “P.S. sana alam ng mga millennial what I’m talking about.”

Sa isang banda, kahit matagal nang wala sa industriya si Serena at piniling magtapos ng pag-aaral sa ibang bansa nang pumanaw na ang parehong magulang, sigurado kaming marami pa rin ang nakaaalala rito dahil sa mga pelikulang nagawa noong bata na talaga rin namang nagmarka at tumatak tulad ng “Bata, Bata, Paano Ka Ginawa?”