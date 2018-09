Pauline Louise Lopez maamong mukha, malakas sumipa!

HINDI maanod ng mga luha sa kanyang mala-anghel na mukha ang mapait na kabiguan na nalasap sa nakalipas na 18th Asian Games si taekwondo jin Pauline Louise Lopez.

Bagaman nakamit niya ang kanyang unang tansong medalya sa ikatlong pagsabak sa kada apat na taong torneo, hindi maiwasan ni Lopez ang matinding panghihinayang matapos ang kanyang laban dahil alam niyang kaya pa sana niyang makatuntong sa kampeonato at makapagbigay ng mas mataas na medalya sa Pilipinas.

“I had the chance but the plan didn’t work according to what it should be. I was going for it, I had my part but it’s just it was not there for me,” sabi ni Lopez, na nakasabak na sa multi-sports na torneo noong 2010 sa Ghuangzhou, China at 2014 sa Incheon, Korea.

Maituturing man na mala­king tagumpay ang makasungkit ng medalya sa women’s 57 kgs. sa tinaguriang Olympics ng mga bansa sa Asya, aminado si Lopez na hindi niya naibigay ang lahat ng kanyang kaka­yanan at husay kontra sa mas matangkad nitong nakalaban sa semifinals na si Zongshi Luo ng China.

“I wish I could give a much better performance for our country, but it did not come my way,” sabi ng 22-anyos na Psychology student sa Ateneo de Manila University na hindi napigilan ang pag-iyak dahil sa kanyang matinding pagkadismaya sa pinakahihintay nitong isang beses lamang maganap na pagkakataon.

Nandun na, nakaalpas pa

“I was there already, but things didn’t come as expected. My kick was too tight, my movement was not as effective,” sabi pa ni Lopez, na nagpilit maghabol sa huling round subalit ang kanyang patama ay hindi umiiskor sa scoreboard na ikinagalit ng mga coach ng koponan ng Pilipinas.

Inireklamo at agad na tinawag ng pansin ang atensiyon ng namamahalang opisyal na tinawag din ang dalawang jury bago ibinigay ang puntos kay Lopez.

Gayunman, imbes na ibigay ang mga puntos kay Lopez ay nabigyan pa ito ng tatlong Gami-jeom (deduction penalty) sa ikatlong round upang tuluyang mabigo sa laban.

Bagaman nabigo, hindi pa rin susuko si Lopez na bitbitin ang bandila ng Pilipinas at makipaglaban sa kanyang gusto na sports sa muli nitong paghahanda para sa susunod na taong 30th Southeast Asian Games at makapagkuwalipika sa pinakamimithi nitong Olympics.

Q&A

Abante: Ano ang plano mo ngayon na nakuha mo ang bronze sa Asian Games?

Pauline: Medyo mixed emotion po ako kasi nakuha ko ang medalya pero alam ko po ba puwede pa rin ako na makapagbigay ng mas magaan na prestihiyo sa bansa.

Abante: May mga plano ka na ba ngayon matapos ang Asian Games?

Pauline: Maghahanda na po ako agad kasi lalaban po ako sa World Cup na pili lang po mga kasali at pinakamahuhusay sa buong mundo saka part na rin po para sa 30th SEA Games.

Abante: Marami ka pa bang nais maabot as an athlete?

Pauline: Yes po, move on na po ako agad para po makapaghanda sa hosting natin next year, and then sa start ng qualifying ng Olympics sa Japan.