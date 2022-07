Pauline harurot sa race track

BUKOD sa pagiging kampeon sa larangan ng taekwondo at patuloy na pagpapalaganap ng kanyang pampalakasan, sinibukan rin ni Pauline Louise Lopez ang pagpapatakbo ng mabilis na sasakyan nang maging parte ito ng dalawang magkasunod na car racing event.

Dumalo at sumubok ang two-time Southeast Asian Games women’s U-57kgs gold medalist sa Toyota Gazoo Racing School at 2022 Toyota GR Vios Cup Autocross Challenge.

Sinubukan ng 25-anyos na 2018 Jakarta-Palembang bronze medalist sa naturang first leg event para imaneho ang isang pangkarerang sasakyan na ginanap sa Clark International Speedway para irepresinta ang dalawang car magazines ng bansa.

“I went to the Clark International Speedway at the Toyota Gazoo Racing School. Such a thrilling experience. Check this out,” pahayag ni Lopez.

Matatandaang hindi nakalahok sa nagdaang 2021 SEA Games sa Vietnam ang 2013 Asian Youth Games champion dahil kinailangan nitong maka-recover nang husto matapos tamaan ng malupit na COVID-19. (Gerard Arce)