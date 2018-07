Paulate bokya sa Sandiganbayan, kasong graft at falsification tuloy

Tuloy ang kasong graft at falsification charges na kinakaharap ni Quezon City Councilor at aktor na si Roderick Paulate sa Sandiganbayan.

Ito’y matapos na ­ibasura ng Seventh Division ng anti-graft Court , ang urgent omnibus motion to quash ni Paulate na humihiling na idismis ang mga kasong isinampa sa kanya dahil sa kawalan ng merito.

May kinalaman ang kaso sa umano’y ­pagkuha ni Paulate ng 30 ghost employee na nasa ilalim ng payroll city council noong 2010.

Kinontra ng korte ang iginigiit ni Paulate na naging mabagal o inabot na ng mahabang panahon ang ­isinagawang preliminary investigation sa kanyang kaso na inabot ng limang taon mahigit na sapat na umano upang ito’y idismis.

“The total ­period of five years and 11 months for the ­conduct of the ­preliminary ­investigation is ­justified, as there were no ­vexatious, ­capricious or oppressive delays in the disposition of the case before the Office of the Ombudsman,” ayon naman resolusyon ng korte.

Dahil dito, dagdag ng korte, wala namang nakitang nilabag ang karapatan ng akusado para sa isang speedy disposition o mabilis na ­disposisyon ng kaso ­laban sa kanya kung kaya’t walang dahilan upang ito’y idismis.

Magugunitang ­co-accused ni Paulate ang driver at liaison officer na si Vicente Esquilon Bajamunde.

Inakusahan sina ­Paulate at Bajamunde na nagsabwatan sa ­pagkuha ng mga ­fictitious o ­gawa-gawa lamang na mga job contractor para sa kanilang personal na kapakinabangan. ­