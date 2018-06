Paul todo-diga kay James

Kahit pa kasalukuyang free agent ang itinuturing na ‘Point God’ ng NBA na si Chris Paul, mas nakapokus ito sa panliligaw kay NBA superstar Le­Bron James sa kanyang pinag­laruan noong nakaraang season, ang ­Houston Rockets.

Siguradong mananatili muli ang 33-anyos na si Paul sa Houston Rockets base sa report ng international media.

“Chris is going to return there. Right now, his focus isn’t so much on his own free agency, he’s trying to recruit LeBron James to Houston,” ayon kay Ben DuBose, sports reporter ng Houston Press.

Hindi naman ikinagulat ng Rockets fans ang inaasa­hang pagbabalik ng nine-time All-Star sa kanilang koponan na malaki sana ang tsansang makaabante sa NBA Finals kung hindi na-injure si Paul sa kanilang laban sa Warriors.

Sakaling magtagumpay si Paul sa pangungumbinsi kay LeBron, mabubuo ang sariling bersyon ng Houston Rockets ng ‘Big 3’ kasalo ang paboritong mag-uwi ng 2018 MVP trophy na si James Harden.