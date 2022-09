Paul Richard tigasin sa karera ng kalapati

MALIBAN sa mga gamefowl breeding, marami na rin ang nahihilig sa pagkakalapati, isa na rito si pigeon breeder Paul Richard Alcoreza na miyembro ng Philippne Homing Pigeon Association (PHA).

Iba ang naidudulot na excitement kay Alcoreza sa pag-alaga ng kalapati.

Sa interview ni Ka Rex Cayanong, host ng bagong segment na Kalapati Sports, inamin ni Alcoreza na bata pa lang siya ay mahilig na siyang mag-alaga ng kalapati at masaya siya sa tuwing uuwi ang kanyang alaga sa mga tournamment na kanyang sinasalihan.

“Masarap sa pakiramdam kapag dumating ang kalapati mo na alam mong galing siya sa malayong lugar eh mahirap makalimutan ang ganoon na pakiramdam,” masayang sabi ni Alcoreza, isa sa pinakabatang miyembro ng lumang club pigeon na Racing Pigeon Association of the Philippines (RPAP).

Ikinuwento din ni Alcoreza na kailangan ma-training ng maayos ang pangkarerang pigeon para kahit masama ang panahon, maulan at may bagyo ay kampante itong makakabalik ang kanyang kalapati mula sa malayong paglalakbay.

“Gradual ang training namin, palayo nang palayo, kapag sa north umpisa muna sa Bulacan, tapos Pampanga, tapos Isabela na hanggang sa umabot na sa race proper,” pahayag ni Alcoreza sa Kalapati Sports.

Sinabi ni Alcoreza na nakakapag-breed siya at minsan ay nakakabenta pero para sa kanya hindi niya masabing negosyo ang pagbebenta ng kalapati sapagkat ito’y isang hobby.

Samantala, ilan sa mga sinalihan ni Alcoreza na malalaking karera ng kalapati ay ang 1st Aparri (Very Smash Race), 2nd overall champion young birds, si “Forty Six” ang naging pambato niya rito.

Second overall champion din ang alaga ni Alcoreza na si “Dash” sa PHA North Young Birds Race 2018 at 10th overall champion sa 2nd Philippine Ace Pigeon Challenge 2022. (Elech Dawa)