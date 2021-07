Paul kayod na ulit

MATAPOS mabigo sa anim na laro sa nakaraang 2021 NBA Finals kontra Giannis Antetokounmpo at Milwaukee Bucks, balik na sa trabaho ang star at veteran guard ng Phoenix Suns na si Chris Paul.

Sa kanyang social media, nagpasalamat ito sa Phoenix at sa mga fan. “Thank you to Phoenix and to all the fans on a great season!! Back to work #CantGiveUpNow,” sabi ng beteranong playmaker.

Mula pagpasok ni CP3 sa liga noong 2005, hindi pa ito nakakasungkit ng kampeonato.

Pagdating sa individual awards ay hindi naman ito nagpapahuli, pero pagdating naman sa titulo, dito na naiwan si Paul. (Sarah Jireh Asido)