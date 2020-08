Paul, Kawhi, Clippers ibinaon ang Nuggets

NAGSALANSAN ng 27 points si Paul George, sumegunda ng 26 si Kawhi Leonard at ibinaon ng Los Angeles Clippers ang Denver Nuggets 124-111 Miyerkoles ng gabi.

No-bearing na ang laro, halos kasado na ang seedings ng Western Conference.

Sinelyuhan ng Clippers ang No. 2 seed sa West, haharapin ang No. 7 Dallas Mavericks sa first round ng playoffs.

Nagdagdag ng 23 points off the bench si Lou Williams para sa LA.

Nanguna ang 25 points ni Jerami Grant sa Nuggets, may 17 points at 13 assists si Nikola Jokic. Nanatili sa No. 3 ang Denver, toka ang No. 6 Utah Jazz.

Houston Rockets at Oklahoma City Thunder ang nasa 4-5 pairing, tanging ang No. 8 na lang ang dedesisyunan ng play-in sa pagitan ng eighth at ninth.

Dahil selyado na ang three seed, halatang hindi na hinabol ng Denver ang panalo.

Sa fourth ay nakaupo na ang starters ng Nuggets, hindi na ipinasok ni coach Michael Malone. (VE)