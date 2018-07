Paul George hindi pa tapos sa Thunder

PUMAYAG na raw si Paul George sa four-year, $137 million max contract para manatili sa Oklahoma City Thunder, ayon sa ulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN.

Nakapaloob sa deal ang player option sa pang-apat na taon.

Hindi na tumanggap ng meeting at alok mula sa ibang teams sa free agency, binasag ni George ang balita na mananatili siya sa Thunder sa house party ni Russell Westbrook sa Oklahoma City.

Sa Instagram nitong Sabado, nag-post si George ng photo nila ni Westbrook at nilagyan ng caption na “Unfinished business.”

Marami rin ang nagulat sa desisyon ni George, dahil inakalang tatawid siya sa Los Angeles Lakers.

Bago ang party ay inabisuhan na raw ni George ang Thunder na hindi siya aalis, kaya nakagalaw sa free agency ang team dahil kumpiyansa nang hindi siya lilipat.

Mag-iisang taon na nang mai-trade sa OKC si George matapos sabihan ang Indiana Pacers na hindi na siya muling pipirma dahil gusto niyang lumipat sa Lakers sa free agency.

Kinuha ng Thunder si Carmelo Anthony noong September, at nabuo ang super-team nila nina Westbrook. Tinapos ng OKC ang regular season sa 48 wins, No. 4 sa Western Conference, pero sinipa ng Utah Jazz sa anim na laro sa first round.